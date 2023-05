Marks & Spencer: un bénéfice annuel en baisse de 7,8% information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 09:53

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer a annoncé aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 1er avril.



La société affiche un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement en baisse de 7,8% à 482 millions de livres, inférieur aux 523 millions de livres affichés en 2021/22. Le bénéfice statutaire avant impôt a été de 475,7 millions de livres (2021/22 : 391,7 millions de livres).



Le secteur de l'habillement et de la maison a augmenté ses ventes de 11,5 % et de 11,2 %, l'alimentation est en hausse de 8,7 %, avec des ventes LFL en hausse de 5,4 % et les ventes internationales ont augmenté de 11,2 % à taux de change constant.



'Notre stratégie visant à remodeler M&S pour la croissance a donné lieu à une dynamique commerciale soutenue, les deux entreprises continuant à accroître leurs ventes et leurs parts de marché', déclare Stuart Machin, directeur général.



Pour 2024, une croissance modeste du chiffre d'affaires est attendue, 'tirée par l'omnicanal ainsi que par les bénéfices du plan de rotation des magasins qui s'accélère', précise M&S.



La poursuite des investissements dans la qualité et les valeurs sûres sera partiellement compensée 'par des actions visant à atténuer les pressions sur les coûts d'approvisionnement et à réduire le gaspillage et les pertes de stock ', souligne encore le détaillant britannique.