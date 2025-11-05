Marks & Spencer souffre des effets de la cyberattaque

(AOF) - Marks & Spencer (M&S) a vu, au titre de son premier semestre, son bénéfice net chuter à 6,2 millions de livres sterling contre 282,1 millions de livres sterling enregistré à la même période l'an passé. La cyberattaque d'avril ayant lourdement pesé sur ses résultats sur cette période. La chaîne de magasins britannique a supporté 101,6 millions de livres de coûts liés à la cyberattaque. De nouvelles charges de 34 millions de livres sont attendues au second semestre de l'exercice 2025. Cet impact a été partiellement compensé par une indemnisation d'assurance de 100 millions de livres.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 23% à 7,94 milliards de livres au premier semestre, contre 6,48 milliards un an plus tôt, incluant 1,48 milliard généré par Ocado Retail Ltd.

M&S annonce avoir relevé son dividende intérimaire de 20% à 1,2 pence par action, contre 1 pence précédemment.

"La solidité du bilan, la performance des flux de trésorerie et la couverture du dividende permettent d'envisager une croissance supplémentaire à moyen terme", précise le groupe.

"Les conditions pour une croissance des bénéfices au second semestre semblent de plus en plus réunies", considère Jefferies, à l'Achat sur le dossier.

