Marks & Spencer: hausse du bénéfice au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement de 360,2 millions de livres sur le 1er semestre clos le 30 septembre (contre 205,5 millions de livres sur 2022/23).



Le bénéfice statutaire avant impôts s'inscrit à 325,6 millions de livres (contre 208,5 millions de livres).



M&S enregistre une hausse de 14,7 % des ventes d'aliments. Le bénéfice d'exploitation ajusté est de 164,9 millions de livres (2022/23 : 71.8m livres) et la marge est de 4,3 %.



La hausse des ventes de vêtements et de produits pour la maison est de 5,7 %. Le bénéfice d'exploitation ajusté ressort à 223,4 millions de livres (2022/23 : 171,4 millions de livres) et la marge est de 12,1 %.



' Nous nous attendons à ce que le bénéfice avant impôts et les éléments d'ajustement soient pondérés au cours du second semestre, car nous restons concentrés sur notre ambition à long terme de transformer M&S pour la croissance future ' indique le groupe.





Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +9.81%