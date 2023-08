Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer: bientôt de retour sur l'indice FTSE 100 information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 11:56









(CercleFinance.com) - FTSE Russell a annoncé hier soir que l'action Marks & Spencer ferait son retour la semaine prochaine au sein de l'indice-phare FTSE 100, qu'elle avait quitté en 2019.



Cette décision intervient alors que le cours de Bourse du distributeur britannique s'est envolé de plus de 82% depuis le début de l'année, à comparer avec un repli de 2% pour le FTSE 100.



Les trois grands sortants de l'indice sont en revanche le groupe écossais de services financiers Abrdn, le chimiste de spécialités Johnson Matthey et le constructeur de maisons individuelles Persimmon.



Les modifications résultant de cette révision trimestrielle seront valables à compter de la clôture du mardi 29 août, avec une prise d'effet prévue à l'ouverture des marchés le mercredi 30 août.



A la Bourse de Londres, le titre M&S évoluait peu (-0,5%) mercredi matin après cette annonce, qui était largement attendue par les investisseurs.





