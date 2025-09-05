MarketAxess grimpe après la publication des volumes de transactions du mois d'août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions de la plateforme de transactions d'obligations MarketAxess MKTX.O augmentent de 4,7 % à 188,51 $ ** MKTX publie sur des statistiques sur le volume des transactions pour le mois d'août 2025 ** Jeff Schmitt, analyste chez William Blair, indique que la part de marché de MKTX pour les obligations américaines de qualité supérieure et à haut rendement est restée relativement stable par rapport aux niveaux de l'année précédente ** L'élan des transactions de blocs devrait se renforcer à mesure que MKTX déploie sa solution de transactions ciblée aux États-Unis cette année - Schmitt ** Sept des 15 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, sept à "conserver" et une à "vendre"; le PT médian est de 213,50 $, selon les données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, l'action MKTX a baissé de 20,3 % depuis le début de l'année