Market Review: "Une progression historique !"

Porté par les perspectives d'un retour à une situation normale de l'activité économique grâce au développement des candidats-vaccins, les marchés actions ont connu un mois de novembre historique. Les annonces d'efficacité des essais cliniques de plusieurs laboratoires (Pfizer, Moderna, AstraZeneca...) ont ainsi permis au CAC 40 de progresser de 20,1% à 5 518,55 pts.

Le CAC Mid & Small suit la tendance et affiche une hausse de 19,0 % 12 856,13 pts. Notre sélection Tech, profite également de ces annonces et affiche des performances positives. Les ESN surperforment les indices avec une +24,3%. Les valeurs digitales et les éditeurs de logiciels présentent respectivement des hausses de 19,5% et 14,5%.

Valorisations

Les valeurs de notre portefeuille se paient au dessus de leur moyenne long-terme. Les valeurs digitales se paient 8,6x l'EBIT fwd 12 mois (vs 7,8x sur 10 ans/hors SRP). Les ESN se paient 12,3x l'EBIT fwd 12 mois (vs 8,6x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 22,5x l'EBIT fwd 12 mois (vs 12,3x sur 10 ans).