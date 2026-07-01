Market Review Tech : Une fin de semestre mitigée pour les small caps

Les indices français ont clôturé cette semaine une première moitié d’année bien agitée. Après un premier trimestre très dur, les mois de mai et juin ont été le théâtre de rebonds soutenus. En juin, la reprise a brusquement cessé pour le CAC Mid & Small avec une chute de -9,6% de l’indice à 14 381,54 pts. Le CAC 40 a quant à lui progressé de +2,7% à 8 403,99 pts et affiche une performance annuelle de +3,1% au terme du premier semestre.
Dans ce contexte adverse pour les small caps, nos différents échantillons Tech se sont retrouvés dans le rouge en juin. Les ESN, les Éditeurs et les valeurs digitales affichent ainsi des performances mensuelles respectives de -12,9%, -6,3% et -2,7% au terme du mois de juin.
Les éditeurs de logiciels se paient 12,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,5x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,3x sur 10 ans) et pour les ESN 6,3x l’EBIT (vs 10,6x sur 10 ans).
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