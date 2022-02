Market Review Tech:"un début d'année chaotique"

Après avoir atteint un nouveau niveau historique à 7 376,37 pts en début de mois, les marchés actions ont clôturés un mois de janvier difficile, marqué par les craintes d’une normalisation des politiques monétaires et des tensions géopolitiques en Ukraine. Malmenés tout au long du mois, les indices ont terminé le mois de janvier en nette baisse. L’indice de référence (CAC 40) clôture en recul de 2,2% sous la barre symbolique des 7 000 pts à 6 999,20 pts alors que le CAC Mid & Small accentue la baisse (-3,6%) et ressort à 14 957,34 pts.



Malgré des publications globalement en ligne avec les attentes, notre sélection Tech subit une sévère correction au mois de janvier. Les éditeurs de logiciels et les valeurs digitales enregistrent des chutes respectives de 19,4% et 10,6% tandis que les ESN diminuent de 9,4%. Si les dossiers restent fondamentalement solides, cette correction est le signe d’un désintérêt des investisseurs pour les secteurs dont la valorisation a atteint des niveaux élevés , à la faveur notamment de politiques monétaires accommodantes.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 12,7x ????????EBIT fwd 12 mois (vs 10,1x sur 10 ans). Les ESN se paient 13,5x ????????EBIT fwd 12 mois (vs 9,4x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 23,3x ????????EBIT fwd 12 mois (vs 14,4x sur 10 ans).