Market review Tech : Market Review Tech : Nette correction pour les ESN

En octobre, le CAC 40 a mis un terme à trois mois consécutifs de hausse. L’indice affiche un recul de 3,7% à 7 350,37 pts en octobre et de -2,6% depuis le début de l’année. Le CAC Mid & Small ressort quant à lui en baisse de -3,1% sur le mois à 12 920,97 pts (-4,7% YTD).

Sur le mois, les différents échantillons de notre sélection Tech sous-performent les indices. Les éditeurs de logiciels affichent un recul de -4,2% alors que le Digital et les ESN affichent des replis mensuels plus conséquents de respectivement -7,9% et -19,4%.

Valorisation

Les éditeurs de logiciels se paient 17,6x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,0x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,6x sur 10 ans) et pour les ESN 10,8x l’EBIT (vs 10,5x sur 10 ans).