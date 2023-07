Market Review Tech : "Les smalls à la traîne"

Juin marque la fin d’un semestre en hausse malgré un environnement macroéconomique difficile. Alors que le contexte inflationniste et la hausse des taux ont animé ces 6 premiers mois de 2023, les indices ressortent en hausse. Sur le mois de juin, le CAC Mid & Small sous-performe par rapport au CAC 40 (+2,6% vs +4,5% pour l’indice parisien de référence). Sur le semestre, la tendance est accentuée pour les petites et moyennes capitalisations. Le CAC 40 progresse de 14,6% à 7 419,36 pts tandis que le CAC Mid & Small affiche une hausse de 4,1% à 13 909,87 pts.



Au cours du mois de juin, notre sélection Tech affiche elle des performances contrastées. Les valeurs digitales chutent de -5,7%. Les éditeurs de logiciels et les ESN terminent le mois dans le vert, en hausse respectivement de +6,4% et +4,6%.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 5,8x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,4x sur 10 ans). Les ESN se paient 10,0x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,1x sur 10 ans) et les éditeurs de logiciels 19,6x l’EBIT fwd 12 mois (vs 15,8x sur 10 ans).