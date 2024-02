Market review Tech : Les marchés restent bien orientés

Après une fin d’année euphorique marquée par le ralentissement de l’inflation, les marchés actions poursuivent sur leur lancée malgré un contexte géopolitique qui reste instable.

Le CAC 40 et le CAC Mid & Small affichent des performances relativement similaires, en progression respectivement de +1,5% et +1,3% à 7 656,75 pts et 13 731,32 pts.

Sur le portefeuille de notre sélection Tech, les secteurs affichent des performances disparates. Les ESN gagnent +5,8% tandis que les éditeurs de logiciels sont en recul de -2,0%. Les valeurs digitales clôturent notre sélection à -6,2%.

Valorisations

Les éditeurs de logiciels se paient 17,0x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,2x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,5x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,7x sur 10 ans) et pour les ESN 11,6x l’EBIT (vs 10,2x sur 10 ans).