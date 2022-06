Market Review Tech: "Les marchés face à l’inflation"

Le CAC 40 et le CAC Mid & Small affichent des performances baissières sur le mois de mai avec respectivement -1,0% et -1,1%. Les indices boursiers évoluent toujours sur fond de tensions géopolitiques, de forte inflation et de la hausse des taux. Ainsi, le CAC 40 ressort à 6 468,80 pts, et le CAC Mid & Small à 14 625,12 pts.



Au cours du mois de mai, notre sélection Tech affiche des performances en retrait par rapport au mois précédent. Le secteur digital subit une chute de 4,6%, suivi par les ESN avec -4,2%. Les éditeurs de logiciels sont en légère baisse avec -0,6%.



Valorisations

Les valeurs digitales se paient 12,1x l’EBIT fwd 12 mois (vs 10,2x sur 10 ans). Les ESN se paient 12,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 9,6x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 20,7x l’EBIT fwd 12 mois (vs 14,8x sur 10 ans).