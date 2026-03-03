Market Review Tech : Des difficultés qui se confirment

En février, les indices ont affiché une dynamique positive avec de belles progressions respectives. Le CAC 40 a notamment progressé de +5,6% à 8 580,75 points, affichant une performance YTD de +5,3%. Le CAC Mid & Small a quant à lui augmenté de +3,2% au cours du mois dernier pour atteindre 14 997,86 points (+4,0% YTD).
Malgré des indices bien orientés, notre échantillon de valeurs Tech a été complètement laminé en février. Les ESN et les Éditeurs de Logiciels se sont écroulés de respectivement -18,4% et -15,4% tandis que les valeurs digitales ont baissé de -7,4%.
Les éditeurs de logiciels se paient 11,1x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 7,2x l’EBIT (vs 10,6x sur 10 ans).
