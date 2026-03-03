 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Market Review Tech : Des difficultés qui se confirment
information fournie par EuroLand Corporate 03/03/2026 à 12:20

En février, les indices ont affiché une dynamique positive avec de belles progressions respectives. Le CAC 40 a notamment progressé de +5,6% à 8 580,75 points, affichant une performance YTD de +5,3%. Le CAC Mid & Small a quant à lui augmenté de +3,2% au cours du mois dernier pour atteindre 14 997,86 points (+4,0% YTD).


Malgré des indices bien orientés, notre échantillon de valeurs Tech a été complètement laminé en février. Les ESN et les Éditeurs de Logiciels se sont écroulés de respectivement -18,4% et -15,4% tandis que les valeurs digitales ont baissé de -7,4%.


Les éditeurs de logiciels se paient 11,1x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,4x sur 10 ans) et pour les ESN 7,2x l’EBIT (vs 10,6x sur 10 ans).

Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 03/03/2026 à 12:20:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LDC : Le mouvement reste haussier
    LDC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 03.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Une étiquette électronique. (Crédit: Laurent Grassin / La)
    Vusion lance un programme de rachat d'actions de 30 millions d'euros
    information fournie par Zonebourse 03.03.2026 12:15 

    Vusion a annoncé mardi matin la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 30 millions d'euros, une nouvelle qui a d'abord fait bondir son cours de Bourse de quelque 5% avant que celui soit rattrapé par l'ambiance maussade qui règne ... Lire la suite

  • Des panaches de fumée après des bombardements israéliens dans le sud du Liban, près de la frontière entre Liban et Israël, le 3 mars 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    L'Iran vise des cibles américaines au Moyen-Orient au quatrième jour de la guerre
    information fournie par AFP 03.03.2026 12:14 

    De l'ambassade américaine à Ryad à des centres de données du géant Amazon aux Emirats et à Bahreïn, Téhéran multiplie mardi les attaques ciblant des sites liés aux Etats-Unis dans le Golfe, en riposte à la guerre sans précédent lancée par Israël et les Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 03.03.2026 12:04 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,44% pour le Dow Jones .DJI , de 1,68% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,18% pour le Nasdaq .IXIC : * Les MINEURS ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank