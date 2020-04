Market Flash du 7 avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

De meilleures nouvelles concernant un pic probable dans de nombreux pays européens et même à New York ont propulsé les actions à la hausse hier, avec le S&P500 en hausse de 7% à son plus haut niveau depuis le 13 mars et le Stoxx50 en hausse de 5%. Avec des gros titres annonçant une possible réduction de la production de pétrole, les marchés ont trouvé un soutien bien nécessaire. Toutefois, les volumes sont restés relativement faibles, l'or a progressé tout au long de la journée, atteignant 1680 USD l'once avant de se replier à 1662 USD l'once ce matin, et l'indice de volatilité VIX est resté stable autour de 45, ce qui indique que les inquiétudes demeurent. Ce matin, les futurs sont toujours orientés vers le haut.

Les rendements souverains ont augmenté en conséquence, le rendement américain à 10 ans s'élevant à 0,71 % et le Bund allemand à 10 ans à -0,42 %. Les spreads de crédit se sont resserrés sur tous les segments, avec l'IG en baisse d'environ 9 pb aux États-Unis et 3 pb en Europe, tandis que le HY a baissé de 16 pb aux États-Unis et 11 pb en Europe. Les marchés de financement montrent également des signes de stabilisation.

Le pétrole a gagné quelques dollars supplémentaires alors que les discussions se poursuivent entre les principaux producteurs sur les réductions possibles, poussant le Brent à 34 dollars le baril et le WTI à 27 dollars le baril. À notre avis, même si l'OPEP+ réduit sa production, l'effondrement actuel de la demande mondiale laisse entrevoir une hausse limitée des prix à court terme.

Selon nous, les marchés sous-estiment probablement encore la durée des mesures de confinement, et en particulier le temps qu'il faudra pour revenir à la "normale" par la suite. Avec des meilleures nouvelles concernant les "pics" dans de nombreuses régions, nous pourrions voir de l'optimisme sur les marchés, mais le fait que l'activité économique s'accélérera plus lentement que prévu, et que les données publiées seront encore pires que prévu, pourrait à nouveau nuire au sentiment. En effet, si nous continuons à penser qu'un pic dans les affaires sera probablement nécessaire pour une reprise durable, les questions sur la reprise ne font que commencer.

Nous ne nous attendons pas à un rebond en forme de V, mais plutôt à une forme en U, mais avec une remontée progressive (et non verticale). Avec des progrès échelonnés dans la lutte contre l'épidémie, des réponses échelonnées et différents niveaux de confinement, il est peu probable que nous puissions voir un "c'est bon" général et une reprise de l'activité. Elle sera elle aussi échelonnée entre les régions, les pays, les États américains et les industries, ce qui laisse supposer une montée en puissance plus lente que ce qui avait été espéré au départ. Nous pensons donc qu'une forte volatilité et des risques de baisse subsisteront pendant un certain temps.

Nous continuons à surveiller le pic des cas dans les pays plus "avancés" dans l'épidémie pour savoir combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Plus l'immobilisme économique dure longtemps, plus les dégâts sont importants et plus le risque de conséquences négatives est élevé.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

