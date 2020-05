Market Flash du 5 mai : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Après un début de séance en forte baisse, les marchés américains ont effectué un retour en force tout au long de la journée pour finir juste dans le vert, en hausse de 0,42 %, l'attention des investisseurs se tournant à nouveau vers de meilleures nouvelles sur les plans de réouverture des États américains, malgré de mauvaises commandes d'usines, de véhicules et de biens durables. Fermés vendredi, les marchés européens ont suivi le marché américain à la baisse et ont fermé avant la reprise en fin de journée, le Stoxx50 ayant chuté de 3,8 %. Les futurs américains et européens sont en hausse ce matin.

Les rendements souverains ont légèrement augmenté hier, avec le rendement du Trésor à 10 ans à 0,63% et le rendement du Bund à 10 ans à -0,55%. Les spreads de crédit se sont élargis sur tous les segments, mais restent dans leur fourchette récente.

Le calendrier des bénéfices a été léger, AIG retirant ses prévisions malgré de meilleurs revenus au premier trimestre et Tyson Food décevants avec la baisse des visites dans les restaurants. Aujourd'hui, nous aurons Total, Disney, GE, Infineon, BNP Paribas et plus encore.

Le pétrole continue de progresser pour un cinquième jour alors que les réductions de production commencent à faire effet, avec le WTI qui monte à USD par baril tandis que le Brent monte à USD par baril. Néanmoins, la très lente reprise de la demande suggère que l'offre restera abondante pendant un certain temps. L'or s'est stabilisé autour de 1700 USD l'once et le dollar américain recule ce matin.

Le sentiment reste fragile, car les marchés ont peut-être anticipé trop d'optimisme par rapport à la réalité qui nous attend avec les niveaux et les valorisations actuels. Nous ne testerons peut-être pas à nouveau les plus bas, mais nous continuons à croire que de nombreux risques subsistent, alors que les progrès réalisés contre le virus et les mesures de relance luttent contre les mauvaises publications économiques et de bénéfices et contre les tensions géopolitiques croissantes. Nous restons prudents car la transition vers « l'après-corona » ne se fera probablement pas sans heurts et il est probable que nous assisterons à nouveau à une plus grande volatilité.

Ce qu'on regarde

Nous surveillons les annonces de réouverture progressive pour voir comment elles se déroulent dans les différentes régions, pays et industries, car la reprise ne peut pas être simplement « enclenchée ». Nous cherchons à voir si les cas restent contenus avec des mesures de confinement plus souples pour voir si le chemin sera linéaire. Nous cherchons également à savoir si les récentes nouvelles encourageantes sur les traitements se concrétisent.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques.

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un « E » beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

