Market Flash du 31 mars : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés actions ont commencé la semaine sur une base positive, le S&P500 ayant grimpé de plus de 3 % tandis que le Stoxx50 a progressé de 1,3 % grâce à des nouvelles encourageantes en provenance de Chine, où l'indice PMI officiel est passé à 52 après avoir chuté à 35,7 en février, ainsi qu'à un nombre moins important de nouveaux cas en Italie. Nous clôturons un trimestre volatile avec des futures à nouveau mitigés, car l'incertitude sur la durée de l'épidémie, et donc sur le coût final sur la croissance, persiste.

Les valorisations ont fortement chuté dans toutes les régions, les marchés ayant pris en compte la récession en cours. Le P/E à 12 mois du S&P500 est tombé de 18,46 en décembre à 14,44, le Stoxx600 de 14,94 à 11,86, le MSCI EM de 12,88 à 10,37, tandis que le Nasdaq a mieux résisté à 20,76, contre 24,46 en janvier.

Les rendements souverains ont inversé une chute précoce pour finir la journée en hausse de 1 pb, avec les rendements du Trésor américain à 10 ans à 0,68 % et le Bund allemand à 10 ans à -0,49 %. Les rendements italiens à 10 ans sont à 1,48% (196 pb de plus que l'Allemagne), plus élevés que le plus serré de la semaine dernière de 158 pb. La journée a été contrastée, avec un resserrement supplémentaire des spreads IG et HY américains, tandis que les spreads IG européen resté stable et que le HY européen s'est écarté .

Les prix du pétrole sont restés globalement stables, malgré les fluctuations intra-journalières, le Brent s'échangeant à 23 USD le baril et le WTI à 21 USD le baril ce matin. L'or est resté stable après avoir fortement progressé la semaine dernière, se négociant à 1614 USD l'once.

Jusqu'à ce que les cas en Europe et aux États-Unis atteignent un sommet, nous prévoyons une forte volatilité et des risques de baisse pour les marchés. En effet, le facteur le plus important est la durée pendant laquelle nous avons besoin des mesures de confinement, et nous sommes encore loin d'une réponse. Il en va de même pour la publication des données économiques. Elles sont (vraiment) mauvaises, et elles continueront à l'être. À notre avis, la question principale n'est pas de savoir à quel point elles sont mauvaises, mais plutôt combien de temps elles le resteront.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller les efforts de confinement et les annonces budgétaires et monétaires, qui devraient à terme contribuer à rassurer les marchés.

Nous surveillerons les cas de plafonnement et de pic dans les pays plus "avancés" dans le processus que la plupart des pays d'Europe et des États-Unis, afin de déterminer combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Nous savons que la publication de données économiques sera abyssale quand elles commenceront à sortir, la question est de savoir combien de temps elles devront le rester. Plus cette durée sera longue, plus le risque que notre vision à moyen terme d'une reprise progressive au second semestre de l'année doive être revue à la baisse est élevé.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Les analyses et les opinions mentionnées ci-dessus représentent le point de vue de l'auteur. Elles sont susceptibles d'évoluer. Elles ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.