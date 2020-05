Market Flash du 28 mai : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés actions continuent de progresser cette semaine, avec le S&P500 en hausse de 1,5 % hier et le Stoxx50 en hausse de 1,7 %, les marchés ignorant les gros titres sino-américains et se concentrant sur de meilleures nouvelles concernant le confinement du virus et des mesures de relance supplémentaires. Le ministère japonais des finances a annoncé un nouveau plan de relance de 300 milliards de dollars, soit 5,9 % du PIB, avec un soutien au secteur des entreprises. En outre, la Commission européenne s'est appuyée sur la proposition Merkel-Macron la semaine dernière et a proposé un plan de relance de 750 milliards d'euros, qui comprendrait un mélange de subventions et de prêts. Bien que ce plan doive être approuvé par les 27 États membres et que des discussions sur les subventions soient attendues avec les « quatre frugaux » (Autriche, Suède, Danemark et Pays-Bas), il s'agit d'un nouveau pas vers une coopération et une intégration plus poussées, et il est de bon augure pour la croissance future de la zone euro. Et pour compléter les efforts de relance, la réunion de la Banque centrale européenne de la semaine prochaine devrait également voir du soutien supplémentaire, et les attentes sont que le programme PEPP QE sera renforcé.

Aux États-Unis, les données ont montré des améliorations : les attentes des consommateurs ont augmenté pour soutenir la confiance en mai, les ventes de logements neufs ont augmenté en avril alors que l'on s'attendait à une forte baisse et les demandes de prêts hypothécaires ont augmenté. En effet, le marché du logement pourrait être l'un des gagnants de cette crise.

Les rendements du Trésor américain ont été stables cette semaine, le rendement du Trésor à 10 ans se situant autour de 0,69 %, tandis que les rendements du Bund à 10 ans ont augmenté en raison des attentes en matière de relance, le rendement s'établissant à -0,41 %. Les écarts de crédit se sont encore resserrés, le HY européen en particulier se resserrant de 45 points de base cette semaine. La dette italienne reste l'un des principaux bénéficiaires du fonds de relance attendu, et les spreads sur la dette allemande sont passés en dessous de 200 pb cette semaine, pour clôturer à 191 pb hier.

Le rallye du pétrole s'est soudainement arrêté suite à des rapports indiquant que la Russie prévoit d'augmenter sa production en juillet et que les inventaires américains ont augmenté, avec un WTI à 31 dollars par baril (contre un sommet de 34 cette semaine) et un Brent à 34 dollars par baril (contre un sommet de presque 37 cette semaine). Le prix de l'or a encore chuté avant de rebondir hier à 1715 dollars l'once, et le dollar américain a également continué à baisser.

Ces derniers jours, les investisseurs semblent être plus attentifs aux plans de réouverture qu'aux risques persistants, et la reprise s'est étendue au-delà des secteurs de croissance et défensifs. Il est encore tôt, mais cela pourrait donner un nouvel élan au rallye si cela se confirme. Dans l'ensemble, cependant, nous pensons que les tensions entre les États-Unis et la Chine et la prochaine saison des bénéfices du deuxième trimestre pourraient peser sur le sentiment dans les prochaines semaines, et nous choisissons de rester prudents.

Ce qu'on regarde

Nous regardons les données à haute fréquence pour voir si la réouverture se traduit par une reprise de la croissance. Et nous gardons un œil sur les décès et les cas en unité de soins intensifs pour nous assurer que le virus reste contenu au fur et à mesure de la réouverture. En Europe et en Asie, jusqu'à présent cela se passe bien. Nous vérifions également si les récentes nouvelles encourageantes sur les traitements se concrétisent.

Nous continuons à surveiller les faillites et les défauts, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et au-delà - pour limiter les risques de contagion.

Nous examinerons les estimations de bénéfices à mesure qu'elles continueront d'être révisées à la baisse. Après une forte baisse des bénéfices au premier trimestre, les prévisions pour le deuxième trimestre sont encore pires et pourraient peser sur le sentiment.

Nous gardons un œil sur les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives des banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Les analyses et les opinions mentionnées ci-dessus représentent le point de vue de l'auteur. Elles sont susceptibles d'évoluer. Elles ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.