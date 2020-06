Market Flash du 2 juin : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés continuent à être immunisés contre les gros titres négatifs, puisqu'ils ont grimpé jusqu'à la fin de la semaine et étaient dans le vert hier également, alors même que les protestations s'emparent des États-Unis et que les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent à nouveau. Hier, le S&P500 était en hausse de 0,4 % et le Stoxx50 de 0,9 %. Cela porte le rallye à 36% pour le S&P500 et 29% pour le Stoxx50 à partir de leurs plus bas respectifs.

Après le vote par la Chine de la loi de sécurité nationale pour Hong Kong, le président Trump a tenu de beaux discours contre la Chine, mais peu de mesures concrètes. Comme nous nous y attendions, il y a plus d'écorce que de morsure, et nous espérons que cela continuera. En effet, M. Trump doit paraître dur avec la Chine pour sa campagne de réélection, mais s'il agit trop durement, il peut aggraver les conditions économiques et une liquidation des actions qui pourrait lui coûter un second mandat.

La deuxième estimation du PIB du premier trimestre pour les États-Unis a été révisée à la baisse, à 5 % annualisé, ce qui reste plus fort que la plupart des autres régions. Les demandes initiales de prestations de chômage étaient encore supérieures à 2 millions la semaine dernière, mais les demandes continues sont retombées à 21 millions (contre 25,5 millions prévus). Cette semaine, les salaires non agricoles seront à l'honneur après le chiffre de 21 millions du mois d'avril. Le consensus est en faveur d'une nouvelle baisse de 8 millions. En Europe, l'inflation a été de 0 % mais les indicateurs de confiance se sont améliorés par rapport aux creux du mois dernier. Les projecteurs seront braqués sur la réunion de la Banque centrale européenne de cette semaine, qui devrait permettre d'augmenter le programme d'urgence d'assouplissement quantitatif du PEPP, éventuellement de 500 milliards d'euros supplémentaires.

Les rendements du Trésor américain restent dans leur fourchette générale de 0,6 % à 0,7 %, le rendement du Trésor à 10 ans se situant autour de 0,66 %, tandis que les rendements du Bund à 10 ans sont remontés à -0,40 %. Les écarts de crédit se sont resserrés de quelques points de base supplémentaires, avec un IG américain à 171 pb, un HY américain à 627 pb, un IG de l'UE à 170 pb et un HY de l'UE à 567 pb. La dette italienne bénéficie en outre de la proposition de la Commission européenne relative au fonds de relance, les écarts par rapport à la dette allemande étant ramenés à 188 points de base.

Les prix du pétrole ont bénéficié des avancées des actions, le WTI étant revenu à 35 dollars le baril et le Brent à 38 dollars le baril avant la réunion de l'OPEP de cette semaine, où l'accent sera mis sur le maintien des réductions de production pour soutenir la reprise des prix. Le prix de l'or a rebondi depuis les creux de la semaine dernière à 1736 dollars l'once, et le dollar américain a continué de baisser.

Ces derniers jours, les investisseurs semblent être plus attentifs aux plans de réouverture qu'aux risques qui subsistent, et la reprise s'est étendue au-delà des secteurs de croissance et de défense. Il est encore tôt, mais cela pourrait donner un nouvel élan au rallye s'il se confirme. Dans l'ensemble, cependant, nous pensons que les tensions entre les États-Unis et la Chine et la prochaine saison des bénéfices du deuxième trimestre pourraient peser sur le sentiment dans les prochaines semaines, et nous choisissons de rester prudents.

Ce qu'on regarde

Nous regardons les données à haute fréquence pour voir si la réouverture se traduit par une reprise de la croissance. Et nous gardons un œil sur les décès et les cas en unité de soins intensifs pour nous assurer que le virus reste contenu au fur et à mesure de la réouverture. En Europe et en Asie, jusqu'à présent cela se passe bien. Nous vérifions également si les récentes nouvelles encourageantes sur les traitements se concrétisent.

Nous continuons à surveiller les faillites et les défauts, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et au-delà - pour limiter les risques de contagion.

Nous examinerons les estimations de bénéfices à mesure qu'elles continueront d'être révisées à la baisse. Après une forte baisse des bénéfices au premier trimestre, les prévisions pour le deuxième trimestre sont encore pires et pourraient peser sur le sentiment.

Nous gardons un œil sur les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives des banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

