Market Flash du 2 avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Nous avons commencé le trimestre de la même manière que nous l'avons terminé, avec une journée négative sur les marchés actions, car les investisseurs se rendent compte que les mesures de confinement dureront encore longtemps. En effet, alors même que des signes de stabilisation de l'épidémie apparaissent, l'Italie a prolongé son confinement strict de deux semaines supplémentaires et l'Allemagne a fait de même. Les marchés américains ont enregistré une baisse de plus de 4 %, la plus importante en deux semaines, tandis que les indices européens ont chuté d'un peu moins de 4 %. Ce matin, les futures sont au vert.

La divergence des rendements entre les États-Unis et l'Europe se poursuit, puisque le rendement du Trésor américain à 10 ans a encore baissé à 0,57 %, tandis que le Bund allemand à 10 ans a de nouveau augmenté, à -0,45 %. Les écarts de crédit se sont creusés de quelques points de base aux États-Unis, tandis que les écarts européens sont restés stables.

L'or a oscillé entre 1 572 et 1 600 USD l'once tout au long de la journée, pour revenir à 1 585 USD l'once ce matin. D'autres valeurs refuges comme le franc suisse et le yen restent bien cotées, tandis que le dollar a de nouveau grimpé.

En ce qui concerne les données économiques, l'indice PMI chinois officiel a rebondi au-dessus de 50 - cependant, comme les PMI sont des enquêtes qui examinent les changements depuis le mois dernier, au-dessus de 50 signifie que c'est juste un peu mieux que le terrible mois précédent. Aux États-Unis, les PMI flash n'ont pas chuté autant que prévu, bien que la date de l'enquête puisse avoir un impact et que les publications futures soient susceptibles de baisser encore plus à mesure que les conditions aux États-Unis continuent de se détériorer. Les premières demandes d'allocations de chômage d'aujourd'hui seront sous les feux de la rampe car le consensus s'attend à ce que 3,7 millions d'Américains supplémentaires s'inscrivent, soit encore plus que le record de 3,3 millions de la semaine dernière. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous savons que les données économiques seront très faibles. À notre avis, la question principale n'est pas de savoir à quel point elles seront mauvaises, mais combien de temps elles le resteront.

Des questions subsistent quant au temps qu'il faudra pour contenir l'épidémie, et donc combien de temps ces mesures strictes qui arrêtent l'activité économique devront rester. D'ici là, il est difficile d'évaluer l'impact total sur la croissance et les revenus. En outre, la question de savoir à quoi ressemblera la reprise, quand nous pourrons l'amorcer, risque également de peser sur le sentiment. En effet, nous ne nous attendons pas à un rebondissement en forme de V, mais plutôt en forme de U, avec seulement une remontée progressive (et non verticale). Nous pensons donc qu'une forte volatilité et des risques à la baisse subsisteront pendant un certain temps.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller le pic des cas dans les pays plus "avancés" dans l'épidémie pour savoir combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Plus l'immobilisme économique dure longtemps, plus les dégâts sont importants et plus le risque de conséquences négatives est élevé.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défaillances, et comment les défaillances peuvent être clôturées si/quand elles se produisent.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

