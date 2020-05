Market Flash du 18 mai : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés actions ont clôturé la semaine juste dans le vert, avec le S&P500 et le Stoxx50 en hausse d'environ 0,4% vendredi. Néanmoins, les deux régions ont connu une baisse pour la semaine, les craintes d'une deuxième vague et les tensions entre les États-Unis et la Chine pesant sur le sentiment. Les flux ont continué à suivre la tendance récente, sortant des actions et des marchés émergents, entrant vers le crédit et toujours largement vers le monétaire. Ce matin, les futures sont en hausse sur des espoirs d'un vaccin.

Les rendements souverains ont rebondi vendredi après avoir chuté tout au long de la semaine, avec le rendement du Trésor à 10 ans à 0,63 % et le rendement du Bund à 10 ans à -0,53 %. Les spreads de crédit restent globalement stables, avec le US IG à 208 pb, le US HY à 757 pb, le EU IG à 200 pb et le EU HY à 680 pb. Les spreads italiens sur l'Allemagne sont également restés stables autour de 240 points de base, mais restent plus de 100 points de base au-dessus des plus bas de cette année.

Les prix du pétrole ont fortement augmenté en fin de semaine, avec le WTI à 30 dollars le baril et le Brent à 33 dollars le baril, comme la production continue d'être réduite. Au même temps, les prix de l'or ont également dépassé leur fourchette récente, avec le métal brillant à 1 763 USD l'once, tandis que l'indice du dollar américain reste soutenu. Les négociations tendues de Brexit étant à nouveau sous les projecteurs, la livre a connu sa pire semaine depuis le mois de mars, avec une baisse de la GBPUSD à 1,20.

Aux États-Unis, la Chambre a adopté un paquet de 3 000 milliards de dollars appelé HEROES Act, qui sera mort à l'arrivée au Sénat, car les républicains ne sont pas pressés de passer la prochaine étape. En Chine, l'Assemblée populaire nationale se réunit cette semaine et les investisseurs attendent plus de nouvelles sur les programmes de relance, les marchés ayant récemment callé.

La publication des résultats a été légère en fin de semaine, JD.com (société chinoise de commerce électronique) ayant vu ses revenus augmenter et Petrobras affichant son plus mauvais trimestre depuis le scandale de la corruption. Cette semaine, Walmart, Marks & Spencer, Home Depot, Ryanair, Alibaba, Baidu, entre autres.

La production industrielle chinoise a rebondi de 2,3 % en avril (en hausse de 3,9 % en glissement annuel), mais les ventes au détail montrent que la demande de services reste fragile avec une baisse de 7,5 % en glissement annuel. Les mêmes données pour les États-Unis ont montré le retard de la fermeture aux États-Unis, avec une production industrielle en baisse de 11 % et des ventes au détail en baisse de 15 % pour le mois d'avril. Les demandes initiales de chômage ont de nouveau avoisiné les 3 millions la semaine dernière, tandis que les demandes continues ont avoisiné les 23 millions. Cependant, les données préliminaires pour le mois de mai ont montré une image plus optimiste, avec l'indice de sentiment de l'Université du Michigan qui a rebondi. En Europe, les premières estimations du PIB de l'Allemagne pour le premier trimestre ont montré une certaine résistance par rapport aux pays du Sud, avec une croissance de -2,2 % en glissement trimestriel. Cette semaine, les indices de confiance des consommateurs (PMI) pour l'Europe devraient montrer des améliorations.

Les investisseurs restent coincés entre de meilleures nouvelles sur le virus et la relance, d'une part, et les bénéfices et la réalité économique, d'autre part. Le sentiment est devenu plus fragile ce mois-ci par rapport à l'optimisme d'avril. Compte tenu de la force du rebond jusqu'à présent et du fait que les prévisions d'une seconde baisse font consensus, nous pourrions ne pas tester à nouveau les plus bas. Néanmoins, le risque de déception demeure et nous choisissons de rester prudents.

Ce qu'on regarde

Nous surveillons les plans de réouverture dans les différentes régions, pays et industries, car la reprise ne peut pas être simplement « enclenchée ». Nous cherchons à voir si les décès restent contenus avec des mesures de confinement plus souples pour voir si le chemin sera linéaire. Nous cherchons également à savoir si les récentes nouvelles encourageantes sur les traitements se concrétisent.

Nous examinons comment les mesures de relance sont déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques..

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un « E » beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Les analyses et les opinions mentionnées ci-dessus représentent le point de vue de l'auteur. Elles sont susceptibles d'évoluer. Elles ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.