Market Flash du 17 avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Pour la première fois depuis longtemps, les marchés n'ont pratiquement rien fait. Alors que les investisseurs pèsent les mauvais résultats d'entreprises et des annonces économiques contre les plans de relance et de réouverture, le S&P500 n'a clôturé qu'à 0,58 % alors que le Stoxx50 n'a augmenté que de 0,15 %. Ce matin, les futures sont à la hausse, malgré le pire trimestre de croissance de la Chine depuis des décennies. En glissement annuel, le PIB du premier trimestre a atteint -6,8 %, ce qui donne une première indication des mauvaises données que l'on pourrait obtenir pour le reste du monde. La Banque populaire de Chine a assoupli sa politique ces derniers jours et continuera probablement à le faire afin de relancer l'activité.

Aux États-Unis, 5,2 millions de personnes supplémentaires ont déposé une demande d'indemnisation pour chômage, ce qui porte le nombre de demandes à 22 millions pour un mois et efface tous les gains d'emplois depuis la crise financière de 2008. Le nombre de demandes d'emploi a atteint son propre record, soit près de 12 millions.

Les résultats restent mitigés, mais continuent de peindre un tableau incertain pour le trimestre à venir, les prévisions étant souvent suspendues. LVMH a déçu et a réduit son dividende, tandis que L'Oréal a mieux résisté grâce à certains produits disponibles en supermarché, bien que tous deux s'attendent à ce que la reprise commence bientôt. Les révisions à la baisse se poursuivent pour les bénéfices et pourraient entraîner une plus grande volatilité car elles interviennent en même temps que des données économiques plus mauvaises que prévu. Nous continuons donc à penser que des risques de baisse subsistent.

Les rendements souverains ont continué à baisser pendant la majeure partie de la journée avant de remonter ce matin, avec le rendement du Trésor américain à 10 ans à 0,66 % (après avoir atteint 0,59 %) et le rendement du Bund allemand à 10 ans à -0,47 %. Les spreads de crédit sont restés stables aux États-Unis (210 pb) et en Europe (203 pb), se sont resserrés en HY américain à 729 pb et se sont écartés en HY européen à 665 pb. Les prix du pétrole sont restés stables, tandis que l'or et le dollar américain ont reculé.

Aux États-Unis, la Small Business Administration a épuisé les 350 milliards de dollars de son programme de soutien au bout de deux semaines seulement, ce qui montre à quel point la demande de soutien aux entreprises est forte (plus de 1,6 million de prêts ont été accordés) et que le risque de faillite demeure. En effet, un plan de relance de phase 4 sera nécessaire.

Alors qu'un certain nombre de gouvernements annoncent une réouverture progressive de leurs économies au cours du mois de mai, les investisseurs se tourneront vers les nouveaux cas de virus pour voir s'ils restent contenus et ainsi qu'à quelle vitesse l'activité économique pourra reprendre. Nous pensons que le rythme sera lent et échelonné, ce qui laisse penser que nous n'avons pas vu la fin des mauvaises données.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller le pic des cas dans les pays plus « avancés » dans l'épidémie pour savoir combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Plus l'immobilisme économique dure longtemps, plus les dégâts sont importants et plus le risque de conséquences négatives est élevé.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques..

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un « E » beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Les analyses et les opinions mentionnées ci-dessus représentent le point de vue de l'auteur. Elles sont susceptibles d'évoluer. Elles ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.