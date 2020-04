Market Flash du 16 avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés ont reculé, car les mauvaises nouvelles sur les bénéfices et les données économiques encore plus mauvaises que prévu aux États-Unis ont mis un frein à l'optimisme récent. Les ventes au détail ont chuté de 8,7 % aux États-Unis, soit la plus forte baisse jamais enregistrée (les données ont commencé dans les années 1990), et la production industrielle a chuté de plus de 6 %, soit la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. Si l'on garde à l'esprit que le mois de mars n'a pas été fermé pendant tout le mois, le mois d'avril pourrait être encore plus moche. Et les demandes d'allocations de chômage d'aujourd'hui pourraient donner lieu à un autre chiffre effrayant. Le S&P500 a chuté de 2,2 %, tandis que l'indice Stoxx50 a baissé de près de 4 %, alors même qu'un certain nombre de gouvernements européens établissent des plans pour rouvrir progressivement leurs économies. Ce matin, les futures sont globalement 'flat'.

Les résultats de Goldman Sachs, de la BoA et de Citigroup ont été plus mauvais que prévu et les provisions sur prêts plus élevées, comme ce fut le cas pour JP Morgan et Wells Fargo la veille, car ils ont mis en évidence les risques d'une baisse des revenus des consommateurs plus tard dans l'année aussi. En Europe, les résultats d'ASML (l'un des plus grands fournisseurs de l'industrie des semi-conducteurs) ont été globalement positifs, bien que le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement puisse avoir un impact sur les trimestres à venir, et que la société n'ait pas fourni d'orientation officielle pour le deuxième trimestre ou pour 2020 dans son ensemble, ce qui met en évidence l'incertitude quant à la durée des perturbations dues au virus. Les résultats de LVMH et de L'Oréal seront à l'affiche aujourd'hui.

Les prix du pétrole ont de nouveau chuté, l'AIE ayant déclaré que la demande pourrait chuter de près de 10 % cette année et que les installations de stockage pourraient être débordées en raison de l'absence de demande, malgré la réduction de la production. Le Brent est tombé à 27 dollars le baril, tandis que le WTI est passé sous la barre des 20 dollars le baril, son plus bas niveau depuis 2002. Alors que les investisseurs évaluent les dommages causés par cette pandémie et la lenteur avec laquelle l'activité reprendra, nous avons déclaré que l'offre resterait abondante et les prix plafonnés.

Les rendements souverains ont chuté aux États-Unis et en Europe en raison des inquiétudes concernant l'économie et les bénéfices, le rendement du Trésor américain à 10 ans baissant à 0,63 % et le rendement du Bund allemand à 10 ans à -0,46 %. Les spreads de crédit sont restés stables en Europe (IG à 201 pb et HY à 656 pb), mais se sont creusés aux États-Unis (IG à 209 pb et HY à 740 pb).

Il est probable que l'épidémie soit à son point culminant dans de nombreuses grandes économies développées, même s'il faudra peut-être un peu plus de temps pour une confirmation et que les États-Unis doivent être divisés en États et non considérés comme un tout. Néanmoins, les mesures de confinement devraient se poursuivre jusqu'en mai, et ne s'atténuer que progressivement par la suite, souvent avec l'ouverture de petits magasins d'abord, puis progressivement d'écoles et enfin d'autres lieux tels que des restaurants. Les événements de plus grande envergure ne seront pas envisagés avant un certain temps encore.

La journée d'hier a montré que les marchés évaluent l'impact total de l'épidémie sur les bénéfices et la croissance, car les annonces continuent de décevoir les attentes, même faibles, et les estimations continuent d'être revues à la baisse. En outre, la reprise de l'activité devrait être lente et échelonnée, ce qui laisse supposer que des risques pour la croissance - et donc pour les marchés - subsistent.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller le pic des cas dans les pays plus "avancés" dans l'épidémie pour savoir combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Plus l'immobilisme économique dure longtemps, plus les dégâts sont importants et plus le risque de conséquences négatives est élevé.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques..

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un "E" beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

