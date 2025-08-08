Marker Therapeutics Inc devrait afficher une perte de 41 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Marker Therapeutics Inc MRKR.OQ MRKR.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Houston au Texas devrait annoncer une baisse de 38,2% de ses revenus à 723 mille dollars contre 1,17 million de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Marker Therapeutics Inc est une perte de 41 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Marker Therapeutics Inc est de 8,00 $, soit environ 84,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,23 $

