Marker Therapeutics bondit après les résultats d'un essai sur le cancer du sang

26 août - ** Les actions du développeur de médicaments Marker Therapeutics MRKR.O ont augmenté de 29 % à 1,63 $ avant l'ouverture du marché
** Marker Therapeutics rapporte les résultats de son essai clinique de phase précoce qui teste son traitement expérimental, le MT-601, chez des patients atteints de lymphome à cellules B récidivant, un type de cancer du sang qui est réapparu après un traitement antérieur
** La société indique que 66 % des patients ont vu leur cancer régresser ou disparaître, et que 50 % d'entre eux n'avaient plus de cancer détectable après le traitement
** La thérapie n'a pas eu d'effets secondaires graves, selon la société
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 60 % depuis le début de l'année
