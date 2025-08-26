 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marker Therapeutics bondit après les résultats d'un essai sur le cancer du sang
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du développeur de médicaments Marker Therapeutics MRKR.O ont augmenté de 29 % à 1,63 $ avant l'ouverture du marché

** Marker Therapeutics rapporte les résultats de son essai clinique de phase précoce qui teste son traitement expérimental, le MT-601, chez des patients atteints de lymphome à cellules B récidivant, un type de cancer du sang qui est réapparu après un traitement antérieur

** La société indique que 66 % des patients ont vu leur cancer régresser ou disparaître, et que 50 % d'entre eux n'avaient plus de cancer détectable après le traitement

** La thérapie n'a pas eu d'effets secondaires graves, selon la société

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 60 % depuis le début de l'année

