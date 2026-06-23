Mark Zuckerberg aurait demandé à Meta de créer une application dédiée aux marchés prédictifs, selon le New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles dans les paragraphes 6 à 8)

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta

META.O , a récemment chargé une petite équipe de son entreprise de créer une application pour smartphone similaire à Polymarket et Kalshi, a rapporté mardi le New York Times, citant deux employés au courant du dossier.

Selon cet article, l'application s'appuiera probablement sur un système de points inspiré des jeux vidéo plutôt que sur des paris en argent réel, bien que l'entreprise n'ait pas exclu la possibilité de proposer à terme des paris en argent réel.

L’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Les marchés de prédiction ont connu un essor fulgurant lors de l’élection présidentielle américaine de 2024 et sont devenus une classe d’actifs permettant aux investisseurs de parier sur divers événements, allant de la politique monétaire aux tournois sportifs. Des plateformes de trading telles que Robinhood

HOOD.O et Interactive Brokers IBKR.O ont lancé des contrats liés à des événements.

Selon l’article du Times, l’application est appelée en interne "Arena" par Meta et fonctionnerait indépendamment de ses applications de réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Arena est l’une des nombreuses applications que Meta teste actuellement. Une autre de ces applications autonomes, Meta Photos, est conçue pour générer de nouvelles formes de médias, précise l’article.

Meta vise à développer cette application en tirant parti de l’importante audience de ses réseaux sociaux et en incitant ses utilisateurs à l’adopter, selon l’article. En avril, l’entreprise a annoncé un nombre de 3,56 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens , un indicateur qu’elle utilise pour recenser les utilisateurs uniques qui ouvrent l’une de ses applications au cours d’une journée.

Les marchés prédictifs pourraient voir leur volume annuel de transactions atteindre 1.000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, a déclaré Bernstein en avril. Mais ils font également l’objet d’une surveillance accrue , car des transactions effectuées au bon moment, avant les grandes surprises politiques du président américain Donald Trump, ont potentiellement généré des millions de dollars de bénéfices pour des traders inconnus.