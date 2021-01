Mark Versey prend la tête d'Aviva Investors

(NEWSManagers.com) - Aviva a annoncé ce 4 janvier la nomination de Mark Versey au poste de directeur général d'Aviva Investors avec effet immédiat. Il succède à Euan Munro qui, après sept ans comme CEO d'Aviva Investors, " assumera un rôle en dehors d'Aviva" , explique un communiqué.

" Cette nomination est une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d'Aviva" , poursuit l'assureur britannique. Mark Versey est actuellement Chief Investments Officer, Real Assets, d'Aviva Investors, une activité qui pèse environ 47 milliards de livres sterling d'encours sur les 355 milliards de livres que gérait au total Aviva Investors au 30 juin 2020. Il rejoindra le comité exécutif du groupe Aviva, sous la responsabilité d'Amanda Blanc, CEO du groupe Aviva.

Mark Versey a rejoint Aviva Investors en 2014 et siège par ailleurs au comité d'investissement de l'Association britannique de la gestion d'actifs et préside son comité de durabilité et d'investissement responsable. Il a été auparavant directeur des investissements de Friends Life Group et d'Axa UK.

En France, le gestionnaire a déjà connu des changements en 2020 avec le départ d'Inès de Dinechin, présidente du directoire d'Aviva Investors France en début d'année, puis de Denis Lehman, le directeur général parti chez Swiss Life AM, remplacé par un tandem.