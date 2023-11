Mark Mobius tire sa révérence

Agé de 87 ans, Mark Mobius va se retirer des investissements de la société de gestion qu’il a créée en mai 2018 à Londres et qui porte son nom, Mobius Capital Partners, selon une annonce au London Stock Exchange datée du 10 novembre.

Mark Mobius a travaillé 40 ans sur les marchés émergents et frontières. Il a été l’un des premiers gérants de fonds actions émergentes et il a forgé sa réputation autour de cette expertise. Avant de lancer Mobius Capital Partners, il a travaillé plus de 30 ans chez Franklin Templeton Investments, où il a lancé plusieurs fonds marchés émergents et frontières.

Il y a cinq ans, le gérant a fondé Mobius Capital Partners, avec Carlos Hardenberg et Greg Konieczny, qui travaillaient avec lui chez Franklin Templeton. Sa société gère un fonds et un trust.

Le Mobius Investment Trust continuera d’être géré par MCP, qui est dirigé par Carlos Hardenberg, l’un des associés fondateurs, avec l’aide « d’une équipe expérimentée de spécialistes des marchés émergents ». Carlos Hardenberg investit sur les marchés émergents et travaille étroitement avec Mark Mobius depuis plus de 23 ans.

« (…) Le dévouement de Mark a joué un rôle déterminant dans notre réussite. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, j’ai l’intention de promouvoir nos employés les plus talentueux au rôle d’associés. Ceci est une reconnaissance de leur performance et de leur engagement envers MCP », commente Carlos Hardenberg dans le communiqué.

Même s’il quitte la gestion, Mark Mobius restera impliqué dans sa société. « En tant qu’actionnaire du MMIT, je suivrai de près les progrès de la société et resterai à la disposition de l'équipe et du conseil d’administration ».

Dans un post Linked-In, l’infatigable gérant star indique aussi qu’il va se concentrer sur de nouveaux projets à Dubaï, autour des investissements entrepreneuriaux et du conseil. Et il annonce la sortie prochaine de deux livres...

Laurence Marchal