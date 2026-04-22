Mark Mobius, pionnier de l’investissement dans les émergents, est décédé

Mark Mobius, le gourou de l’investissement dans les marchés émergents, est décédé, selon un communiqué publié sur sa page LinkedIn. Il avait 89 ans.

Mark Mobius a rejoint le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton en 1987 pour lancer l’un des premiers fonds dédiés aux marchés émergents. Sa notoriété a grandi au fil du marché haussier qui a suivi, lui valant la réputation d'« Indiana Jones de l’investissement dans les marchés émergents ».

En retrait depuis 2023

« Le Dr Mobius était largement reconnu comme l’un des pionniers de l’investissement dans les marchés émergents. Il était connu pour ses voyages intensifs et sa capacité à développer une connaissance de terrain dans des marchés souvent négligés par les investisseurs mondiaux », peut-on lire dans le communiqué sur LinkedIn.

Mark Mobius a quitté Franklin Templeton en 2018 après plus de trente ans. Dans la foulée, il a créé sa propre société, appelée Mobius Capital Partners, spécialisée sur les entreprises des marchés émergents et frontières avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En 2023, alors âgé de 87 ans, Mark Mobius s’est retiré des investissements de la société de gestion , tout en restant impliqué en tant qu’actionnaire.

« J’apprends avec une grande tristesse le décès de Mark Mobius », a déclaré Jenny Johnson, directrice générale de Franklin, dans un communiqué. « Mark n'était pas seulement le père des marchés émergents. Pour ma famille et moi, c'était un ami cher ».

Laurence Marchal