Mark Barnett quitte Invesco

(NEWSManagers.com) - Mark Barnett, l' un des gérants emblématiques d' Invesco au Royaume-Uni, quitte la société de gestion dans le cadre d' une réorganisation de la gamme actions britanniques annoncée le 15 mai. Cela fait suite à une remise à plat supervisée par Stephanie Butcher, la nouvelle directrice des investissements.

Ce départ a été décidé " d' un commun accord " , précise le communiqué. Mark Barnett travaillait pour Invesco depuis 24 ans. Il fut l' un des protégés de Neil Woodford, avant que ce dernier ne quitte Invesco pour fonder sa société, laquelle a été contrainte de fermer l' an dernier après de gros problèmes de liquidités de ses fonds. Dernièrement, Mark Barnett avait subi plusieurs revers, se voyant retirer différents mandats de gros clients suite à de piètres performances.

" En réorganisant le portefeuille actions britanniques et après discussion avec Mark Barnett, nous en avons mutuellement conclu le moment était venu pour lui de céder la gestion de ses fonds et quitter Invesco " , commente Stephanie Butcher dans un communiqué.

Les fonds évoluent

Les fonds gérés par Mark Barnett seront confiés à James Goldstone et Ciaran Mallon. C' est le cas du Invesco High Income Fund et du Invesco Income Fund. Les noms de ces fonds seront également modifiés afin de mieux refléter leurs objectifs. Le premier (3,3 milliards de livres) est renommé Invesco UK Equity High Income Fund, pour souligner son biais " income " . Le second (1,5 milliard de livres) devient Invesco UK Equity Income Fund et absorbe le Invesco UK Strategic Income.

Par ailleurs, le Invesco UK Growth Fund adopte le nom de Invesco UK Opportunities Fund et absorbe le UK Focus Fund.

Martin Walker continuera à diriger l' équipe en tant que responsable des actions britanniques et gérera le Perpetual Income and Growth Investment Trust. Ces changements sont immédiats.

Nommée en début d' année, Stephanie Butcher a réalisé un examen complet de la gamme de produits actions britanniques, " reconnaissant une période de performances décevantes et écoutant attentivement les commentaires des clients " .