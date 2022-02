Marie Claire décerne à LAST® un Prix d’Excellence de la Beauté 2022

Paris, le 04 février 2022



Depuis 36 ans, le magazine Marie Claire, présent dans plus de 30 pays et lu par plus de 75 millions de femmes à travers le monde, réunit un jury d’expertes pour décerner les Prix d’Excellence de la Beauté aux meilleurs produits de l’année. Hier, le jury a remis le Prix d’Excellence France « Recherche et Innovation » à LAST®, pour sa gamme de maquillage alliant performance et naturalité.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, qui a lancé la marque LAST®, exprime sa fierté : « Recevoir un Prix d’Excellence Marie Claire, véritable institution de la mode et de la beauté, qui aurait pu l’imaginer il y a encore un an ? Après un prix attribué par le magazine professionnel Cosmetiquemag en novembre dernier, cette nouvelle récompense qui voit LAST® côtoyer les plus grands noms de l’Industrie de la Beauté, va donner à la marque une visibilité internationale. Au-delà de la qualité des produits, ce prix met en lumière l’innovation majeure que nous apportons aujourd’hui au secteur de la cosmétique : notre procédé innovant permet de produire à partir de ressources naturelles certaines des molécules centrales de la cosmétique jusqu’alors issues du pétrole. Nous travaillons à l’augmentation de nos capacités de production, et permettrons bientôt à certains des grands noms du secteur de bénéficier de cette innovation. »