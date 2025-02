Marie Brizard Wine & Spirits : recul de 2,8% de ses ventes en 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires 2024 de Marie Brizard Wine & Spirits est en recul de 2,8% à 188,4 millions d'euros. Dans un contexte de ralentissement persistant du marché des spiritueux, son chiffre d’affaires en France ressort à 83,9 millions d'euros pour l’année 2024, en légère progression de 0,7% par rapport à 2023. Le chiffre d’affaires à l'international s’établit à 104,5 millions d'euros au 31 décembre 2024, en diminution de 5,5% par rapport au 31 décembre 2023 avec des disparités selon les régions et entités.

L'entreprise est confronté depuis le début de l'année 2025 par "la poursuite du contexte de ralentissement des marchés des vins et spiritueux, doublé d'une visibilité commerciale limitée et volatile, dans un secteur qui pourrait de surcroît être impacté par de nouvelles hausses potentielles de tarifs douaniers".

"De plus, l'exercice sera, comme déjà indiqué, marqué par le très fort impact de l'inflation du coût de revient des liquides en vieillissement distillés et produits durant la période inflationniste. Cela concerne essentiellement le Scotch Whisky et le Cognac, et sera susceptible de peser particulièrement sur la rentabilité de l'activité du groupe en France", souligne Marie Brizard Wine & Spirits.

