Marie Brizard Wine & Spirits dévoile des ventes trimestrielles stables

Au troisième trimestre 2026, MBWS a enregistré une quasi-stabilité de ses ventes avec une légère hausse de 0,3% à données comparables ( 1,8% en données publiées). Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 2,9% à données comparables (-1,5% en publié) pour s'établir à 125,6 millions d'euros.

Dans la zone France, les revenus ont bondi de 13,3% au troisième trimestre et progressent de 4,8% sur neuf mois. L'activité a profité d'un effet de rattrapage en grande distribution après les déréférencements de la marque William Peel en 2025, ainsi que de la bonne tenue des innovations sur Marie Brizard et Sobieski.

A l'international, le chiffre d'affaires a reculé de 7,1% sur le trimestre et de 7,9% sur neuf mois. Le repli trimestriel a été particulièrement prononcé aux Etats-Unis (-44,5%), pénalisé par le déstockage de l'importateur sur la marque Sobieski, ainsi que sur l'export direct (-12,7%) et en Bulgarie (-23,5%).% sur les neuf premiers mois de l'année.

Pour la fin d'année 2026, le groupe a souligné la persistance d'un contexte de marché volatil et complexe. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient continuent de peser sur la chaîne logistique, entraînant des allongements de délais d'approvisionnement et une inflation des coûts de transport, de l'énergie et des matières premières.