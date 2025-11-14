Marie Brizard s'associe à Interbrands Denmark
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 13:10
'L'alliance entre MBWS et Interbrands Denmark donne naissance à une plateforme de distribution plus complète et plus compétitive, capable d'offrir une proposition élargie aux propriétaires de marques comme aux clients', explique le Français.
La complémentarité commerciale des deux entreprises est au coeur de ce rapprochement. Le regroupement de leurs réseaux de distribution crée une présence nationale renforcée, couvrant l'ensemble des circuits CHR, grande distribution et frontalier.
Cette organisation intégrée permet d'accroître la visibilité des marques, d'améliorer la qualité de service et d'offrir une expertise renforcée sur un marché particulièrement exigeant. L'opération générera également des gains d'efficacité opérationnelle.
Valeurs associées
|2,890 EUR
|Euronext Paris
|+0,70%
