 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,60
-1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Marie Brizard s'associe à Interbrands Denmark
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 13:10

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Interbrands Denmark ApS, l'un des principaux distributeurs de vins et spiritueux au Danemark, bâtissant avec lui une alliance stratégique dans ce pays.

'L'alliance entre MBWS et Interbrands Denmark donne naissance à une plateforme de distribution plus complète et plus compétitive, capable d'offrir une proposition élargie aux propriétaires de marques comme aux clients', explique le Français.

La complémentarité commerciale des deux entreprises est au coeur de ce rapprochement. Le regroupement de leurs réseaux de distribution crée une présence nationale renforcée, couvrant l'ensemble des circuits CHR, grande distribution et frontalier.

Cette organisation intégrée permet d'accroître la visibilité des marques, d'améliorer la qualité de service et d'offrir une expertise renforcée sur un marché particulièrement exigeant. L'opération générera également des gains d'efficacité opérationnelle.

Valeurs associées

MARIE BRIZARD
2,890 EUR Euronext Paris +0,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank