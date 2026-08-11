MARI, la société d'Ari Emanuel, rachète l'exploitant de salles de spectacle ATG Entertainment

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Le groupe MARI a annoncé mardi avoir signé un accord en vue d'acquérir ATG Entertainment, l'exploitant britannique de salles de spectacle du West End. Il s'agit de la dernière acquisition en date de cette société internationale spécialisée dans les événements en direct, fondée l'année dernière par Ari Emanuel, figure influente d'Hollywood.

Voici plus de détails:

* Les conditions financières de l'acquisition par MARI de cet exploitant de salles de spectacle auprès de Providence Equity Partners n'ont pas été divulguées, mais le Financial Timesa estimé la valeur de la transaction à environ 4,5 milliards de livres sterling (6,07 milliards de dollars).

* ATG Entertainment possède et exploite 70 salles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne, accueillant plus de 18 millions de spectateurs chaque année.

* Le portefeuille d’ATG comprend des salles de Broadway, notamment le Walter Kerr Theater et le Lyric, et propose des spectacles tels que “Harry Potter et l’Enfant maudit” et “Le Roi Lion”.

* Reuters avait annoncé en mai qu’ATG Entertainment en était aux premières étapes de la préparation d’une éventuelle cession.

* “MARI a l’intention d’agir en tant que gestionnaire à long terme des théâtres d’ATG, en investissant dans leur préservation et leur modernisation, tout en améliorant l’expérience du public et en soutenant de nouvelles productions, au bénéfice tant des spectateurs que des producteurs”, a déclaré la société dans un communiqué.

* Depuis le lancement de MARI en octobre, Emanuel a acquis des actifs tels que la plateforme de billetterie numérique TodayTix, le Miami Open, les salons d’art Frieze et les ventes aux enchères automobiles Barrett-Jackson.

* Emanuel est également directeur général de TKO Group

TKO.N , propriétaire de l’Ultimate Fighting Championship et de la World Wrestling Entertainment.

(1 dollar = 0,7409 livre)