MARI, la société d'Ari Emanuel, achète la plateforme de billetterie numérique TodayTix

La société mondiale d'événementiel MARI a déclaré lundi qu'elle avait acquis TodayTix Group (TTG), obtenant ainsi l'accès à ses plateformes qui vendent des billets pour des spectacles en direct allant des opéras à New York aux pièces de théâtre de la Royal Shakespeare Company de Londres.

L 'accord s'ajoute au portefeuille en pleine expansion de MARI depuis son lancement au début du mois par Ari Emanuel - un courtier en puissance d'Hollywood qui est également le directeur général de TKO Group TKO.N , le propriétaire d'Ultimate Fighting Championship et de World Wrestling Entertainment.

Il est également le président exécutif du groupe WME, une holding d'agences de talents.

MARI a déjà acquis le tournoi de tennis Miami Open, les foires d'art Frieze et les ventes aux enchères automobiles Barrett-Jackson.

MARI a racheté TTG à la société de capital-investissement Great Hill Partners. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

TTG, qui possède également le producteur londonien de films et de programmes télévisés immersifs Secret Cinema, opère aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, compte plus de 20 millions de membres et travaille en partenariat avec plus de 10 000 institutions culturelles. Ses marques comprennent également LondonTheatre et Show-Score.

Brian Fenty, cofondateur et directeur général de TodayTix, continuera à diriger l'entreprise et rejoindra l'équipe de direction de MARI, tandis que le cofondateur Merritt Baer restera directeur artistique de Secret Cinema.