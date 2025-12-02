Marguerite de Lajugie nommée Head of Product Marketing du groupe LBP AM

(AOF) - Marguerite de Lajugie est nommée Head of Product Marketing du groupe LBP AM, rapportant à Anne-Laure Gelot, directrice marketing, communication et RSE. Elle bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs et du marketing produits en coté et non coté. Elle a pour mission de concevoir et mettre en œuvre la stratégie marketing produits pour l’ensemble des stratégies cotées et non cotées de LFDE et LBP AM.

Elle débute son parcours en 2013 comme chargée de Marketing chez CPR Asset Management.

Elle rejoint en 2016 J.P. Morgan Asset Management en qualité de Marketing Associate puis en 2020 Mirova comme Senior Product Manager sur les actifs cotés ISR.

En 2022, elle intègre Tikehau Capital en tant que Marketing Specialist avant d'être nommée Directrice Adjointe Marque et Marketing Stratégique en 2024.