Margaret Franklin quitte la direction du CFA Institute

Margaret Franklin va prendre sa retraite et quitter son poste de présidente et directrice générale du CFA Institute, avec effet au 1 er mars 2026. Elle avait rejoint le CFA Institute à ce poste en 2019.

Tricia Rothschild, gouverneure de longue date et actuelle vice-présidente du conseil des gouverneurs du CFA Institute, deviendra directrice générale par intérim, et Margaret Franklin passera à un rôle consultatif jusqu’au 31 décembre 2026. Un comité du conseil des gouverneurs du CFA Institute, présidé par Pamela Yang, mènera une recherche approfondie pour identifier le prochain PDG avec l’aide d’un cabinet de recrutement indépendant.

Tricia Rothschild est une administratrice, consultante et investisseuse active dans la gestion d’actifs et de patrimoine. Elle a précédemment occupé le poste de présidente d’Apex Fintech Solutions et a passé plus de 25 ans chez Morningstar, notamment dans des fonctions de direction en tant que directrice des produits et co-responsable des marchés mondiaux. Elle a obtenu son titre CFA en 2001 et a exercé les fonctions de vice-présidente du conseil des gouverneurs du CFA Institute de 2021 à 2023, puis de 2025 à aujourd’hui.