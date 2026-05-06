Marex chute malgré un trimestre record, la volatilité pose question
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 20:40
Cette performance a été portée par une activité soutenue des clients, des volumes élevés sur les marchés et un environnement de volatilité favorable. Les métiers de "Market Making" ( 164% sur un an) et de "Hedging and Investment Solutions" ( 107%) ont particulièrement contribué au trimestre, tandis que les soldes clients dans la "compensation" ont progressé à 16 MdsUSD. Le résultat avant impôt ajusté a bondi de 59%, à 152,7 MUSD, avec une marge en hausse à 22,1%.
Le titre chute toutefois d'environ 10% après la publication, mais ce repli intervient après une progression d'environ 50% depuis ses plus bas de mars. Marex a signalé une perte liée au défaut d'un client dans le gaz naturel au sein de son activité de compensation. Le groupe n'a pas non plus fourni de prévisions formelles pour le deuxième trimestre ou l'ensemble de l'exercice. Enfin, les investisseurs peuvent craindre une normalisation des revenus liés à la volatilité, que la direction ne présente pas comme durable au même niveau.
Le récent Investor Day a donné du relief à cette lecture, Marex mettant en avant une montée en puissance des revenus d'infrastructure, plus récurrents, autour de la compensation, du prime brokerage et du financement. Le groupe vise environ 10% de croissance organique annuelle du résultat avant impôt ajusté, et 10% à 20% en incluant les acquisitions. La suite dépend désormais de sa capacité à transformer un pic d'activité de marché en croissance plus structurelle.
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