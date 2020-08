Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marée noire-L'île Maurice a demandé une indemnisation à Nagashiki Shipping Reuters • 14/08/2020 à 02:28









14 août (Reuters) - Nagashiki Shipping, la compagnie japonaise propriétaire du navire à l'origine de la marée noire au large de l'île Maurice, a annoncé que l'île Maurice lui avait demandé une indemnisation. Nagashiki Shipping a aussi précisé que la cause de l'accident était encore indéterminée et que l'enquête se poursuivrait. (Sakura Murakami; version française Camille Raynaud)

