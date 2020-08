Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marée noire à Maurice-Excuses du propriétaire japonais du bateau Reuters • 19/08/2020 à 11:35









TOKYO, 19 août (Reuters) - La compagnie japonaise Nagashiki Shipping, propriétaire du vraquier à l'origine de la marée noire au large de l'île Maurice a présenté ses excuses mercredi et affiché son soutien à l'équipage après l'arrestation de deux officiers du navire. Le capitaine du MV Wakashio, vraquier affrété par la Mitsui OSK Lines 9104.T , ainsi qu'un autre officier ont été interpellés dans la nuit pour atteinte à la sécurité de navigation. Dans un communiqué publié mercredi, le groupe Nagashiki a réaffirmé qu'il soutiendrait les membres de l'équipage et leur famille, sans donner de détails sur l'évolution de la situation sur place. "Nous présentons nos excuses à toutes les personnes impliquées, y compris tout le monde à Maurice, pour les nuisances liées à cet échouement et à la marée noire", est-il précisé dans ce communiqué. Le MV Wakashio a heurté un récif corallien au sud-est de l'île Maurice le 25 juillet et environ un millier de tonnes de pétrole ce sont déversées en mer depuis début août, atteignant le littoral de l'île Maurice où les autorités ont déclaré l'état d'urgence environnementale. Le vraquier s'est brisé samedi dernier, alors que la plus grande partie du pétrole encore présent à bord avait été pompée. Le retrait de l'épave devrait probablement prendre plusieurs mois. (Yuka Obayashi, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

