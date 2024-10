MARE NOSTRUM : Résultats semestriels 2024 - Poursuite de la réorganisation et du développement organique

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture le 1er semestre 2024 avec un chiffre d’affaires de 67,8 M€ contre 88 M€ l’an passé. A périmètre comparable, l’activité semestrielle affiche une baisse de - 11% par rapport au 1er semestre 2023 (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en 2024).

Au cours de la période, le Groupe a lancé une vaste réorganisation opérationnelle et financière, axée sur l’amélioration de la rentabilité et le recentrage sur son cœur de métier, à savoir le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation.



Dans cette dynamique, Mare Nostrum a fermé plusieurs agences, cédé des actifs et consolidé son activité de Travail Temporaire en optimisant l'efficacité opérationnelle de ses agences tout en maintenant sa couverture territoriale. Les premiers fruits des mesures d’économies et d’optimisation des coûts ne se traduisent que pour partie dans les comptes 2024 et devraient, comme annoncé, être pleinement visibles sur l’exercice 2025.