MARE NOSTRUM : Résultats annuels 2023 - Vers un Groupe plus agile et plus efficient

« L'année 2023 a été une année difficile pour notre Groupe notamment le deuxième semestre où nous avons subi le ralentissement du marché du Travail temporaire. Cette dégradation de l’activité et de nos résultats nous a contraint à nous mettre sous protection du Tribunal début 2024. Cependant, nous sommes convaincus que ces défis sont une opportunité de renforcer notre position et de préparer un avenir plus prometteur pour le Groupe.

Depuis, nous avons pris des mesures décisives pour réorganiser notre structure, optimiser nos processus et aligner nos ressources avec nos objectifs stratégiques à long terme. Cette réorganisation profonde vise à améliorer notre efficacité opérationnelle, à nous recentrer sur notre cœur de métier et à développer les synergies entre nos activités de Travail Temporaire, Recrutement et Formation pour renouer avec la rentabilité. Durant cette période de transition, nous avons su conserver la confiance de nos partenaires commerciaux et clients.

Nous restons optimistes et préparons notre plan de sauvegarde qui, s’il est accepté par le Tribunal, sera notre feuille de route pour les dix prochaines années. Nous sommes déterminés à mener à bien cette transition vers un développement durable et rentable.

Je tiens à remercier nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires pour leur soutien continu et leur confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. »



Nicolas Cuynat

Président-Directeur Général de Mare Nostrum