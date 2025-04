MARE NOSTRUM : Report de publication des résultats annuels et du Rapport financier annuel 2024

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le report de la publication de ses comptes annuels consolidés et de son rapport financier annuel 2024, initialement prévue le 29 avril 2025, dans l’attente de la finalisation des travaux d’audit.



Les comptes annuels et le rapport financier annuel 2024 devraient être publiés au plus tard le 15 mai 2025 après bourse.





Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu



A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.