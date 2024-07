MARE NOSTRUM : Prolongation de la période d’observation de 6 mois - Réorganisation bien engagée

Mare Nostrum annonce avoir obtenu, par décision du Tribunal de Commerce Grenoble du 2 juillet 2024, la prorogation de 6 mois de sa période d’observation qui devait initialement prendre fin le 22 juillet prochain. Ce renouvellement jusqu’au 22 janvier 2025, décidé dès à présent, démontre la confiance du Tribunal dans la capacité du Groupe à poursuivre sa réorganisation et la pertinence des actions engagées depuis le début de la procédure . Les travaux de projections financières réalisés en lien avec le cabinet Eight Adisory ont permis de valider le niveau d’exploitation et la trésorerie du Groupe nécessaire à cette période.



Un premier semestre encourageant



A la suite d’une année 2023 marquée par les difficultés du marché de l’immobilier et ses effets collatéraux sur le secteur du BTP, le Groupe a su prendre les mesures qui s’imposaient et lancé une réorganisation opérationnelle et financière d’envergure. Les comptes 2023, dont la publication interviendra dans les prochaines semaines, intégreront sans surprise les difficultés rencontrées notamment au second semestre, perturbé également par le retournement du marché national du Travail Temporaire.

Pour autant, Mare Nostrum a maintenu un bon niveau d’activité sur le 1er trimestre 2024 à périmètre comparable et réussi à conserver la confiance de ses partenaires commerciaux et clients.