MARE NOSTRUM mécène du pongiste Maxime Thomas depuis près de 15 ans

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, est depuis près de 15 ans le mécène de Maxime Thomas, sportif handisport de haut niveau, sélectionné pour représenter la France aux Jeux de cet été dans la discipline du tennis de table.





Une collaboration pleine de sens





Depuis 2010, Mare Nostrum accompagne et soutien ce sportif de haut niveau en tant mécène lors de ses compétitions. Ce partenariat est le reflet des valeurs que prône Mare Nostrum : l'excellence, la détermination et l'engagement. En soutenant Maxime Thomas dans sa quête sportive, le Groupe souhaite non seulement célébrer son parcours exceptionnel mais aussi inspirer ses collaborateurs à poursuivre leurs passions et à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels.







"Nous sommes extrêmement fiers de Maxime et de tout ce qu'il a accompli. Son parcours est une source d'inspiration pour nous tous chez Mare Nostrum. Ce partenariat est une occasion unique de renforcer notre engagement envers le soutien des talents, tant au sein de notre entreprise qu'au-delà. Nous lui souhaitons le meilleur pour les Jeux et nous serons tous derrière lui pour l'encourager," a déclaré Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum.