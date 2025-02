MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires 2024 de 120 ME - Poursuite de la réorganisation et du recentrage des activités

Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a conduit au cours de l’exercice 2024 une vaste réorganisation opérationnelle et financière, axée sur l’amélioration de la rentabilité et le recentrage sur son cœur de métier, à savoir le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation.



Nouveau périmètre de consolidation



A cet effet, Mare Nostrum a procédé en début d’année à des fermetures d’agences et cédé certains actifs . Au cours du second semestre, le Groupe a poursuivi le recentrage de ses activités clés sur ses agences les plus performantes afin d’optimiser ses coûts et son efficacité opérationnelle. Ce nouveau périmètre plus concentré permet à Mare Nostrum un pilotage plus fin et plus efficace de ses activités, tout en maintenant sa couverture nationale.



Sur ce nouveau périmètre et grâce à la mobilisation constante des équipes, le groupe Mare Nostrum clôture l’exercice 2024 en enregistrant un chiffre d’affaires de 120 M€. Le niveau d’activité marque ainsi une bonne résistance par rapport à l’exercice 2023, à périmètre comparable (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en janvier et octobre 2024), avec un retrait contenu de - 4% (- 28% à périmètre constant). Témoignant de la pertinence de cette nouvelle organisation, le chiffre d’affaires sur le 4ème trimestre progresse de 2% pour s’établir à 32,7 M€ contre 32 M€ en 2023 (à périmètre comparable).