Mare Nostrum : Calendrier financier 2025

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce aujourd’hui son calendrier financier* pour l’année 2025 :





6 février 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024



29 avril 2025 : Résultats annuels 2024 et chiffre d’affaires 1er trimestre 2025



17 juin 2025 : Assemblée Générale



28 juillet 2025 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025



29 octobre 2025 : Résultats semestriels 2025 et chiffre d’affaires 3e trimestre 2025



27 janvier 2026. : Chiffre d’affaires annuel 2025





* Ce calendrier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext Growth à Paris.







Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu