MARE NOSTRUM : Approbation du projet de plan de continuation par les créanciers

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce que son plan de continuation a été approuvé à une large majorité par les créanciers, répartis par classes de parties affectées.



Les votes des créanciers, répartis en 14 classes de parties affectées, se sont déroulés du 16 au 26 juin inclus. Le résultat des votes fait ressortir une forte mobilisation des créanciers de Mare Nostrum avec 10 classes sur 14 qui se sont prononcées en faveur du plan de continuation.



Ce résultat très favorable démontre la qualité du plan de redressement proposé par Mare Nostrum et la volonté de l’ensemble des créanciers de soutenir la Société dans ses développements futurs.



« Je suis touché par le soutien exprimé par nos créanciers. Cette approbation est bien plus qu’une validation d’un plan : c’est une marque de confiance dans le chemin que nous avons engagé. Cette première victoire récompense également le travail et la mobilisation sans faille de nos équipes, l’accompagnement engagé et professionnel de nos conseils et bien sûr la confiance de nos clients, intérimaires stagiaires et autres partenaires tout au long de cette période complexe. Cela nous donne l’énergie et la responsabilité d’aller de l’avant, avec lucidité et engagement, au service de tous ceux qui croient en Mare Nostrum. » a déclaré Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum.