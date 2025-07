MARE NOSTRUM : Approbation du plan de continuation par le Tribunal de Commerce de Grenoble

Mare Nostrum annonce une étape décisive et structurante pour l’avenir du Groupe avec l’homologation par le Tribunal de Commerce de Grenoble, par jugement du 21 juillet 2025, de son plan de continuation présenté le 30 mai 2025[1] et examiné lors de l’audience du 15 juillet 2025.



Après le soutien des créanciers, répartis en 14 classes de parties affectées qui se sont prononcées en faveur du projet de plan à une large majorité (10 classes sur 14) , Mare Nostrum obtient ainsi l’approbation finale du Tribunal de Commerce de Grenoble pour mettre en œuvre son plan de continuation.



Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, a déclaré : « L’homologation de notre plan marque une étape majeure pour Mare Nostrum. Après 18 mois d’une procédure intense, exigeante à tous les niveaux, c’est avec une grande émotion que nous accueillons cette décision. Je tiens à saluer l’engagement sans faille de nos équipes, qui ont tenu le cap avec professionnalisme, solidarité et détermination. Leur mobilisation a été essentielle pour franchir chaque étape de ce processus. Je remercie également nos clients, intérimaires, conseils, partenaires, créanciers et actionnaires, qui nous ont accompagnés et soutenus avec loyauté tout au long de cette période. Ce plan de continuation est bien plus qu’une sortie de procédure : c’est un nouveau départ. Il nous oblige et nous engage à faire de Mare Nostrum un groupe plus agile, plus rentable, et toujours fidèle à sa mission au service des PME et ETI. »