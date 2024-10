MARE NOSTRUM : Approbation des résolutions par les Assemblées Générales du 18 septembre 2024

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a tenu le mercredi 18 septembre 2024, son Assemblée Générale Mixte à 11h et son Assemblée Générale Extraordinaire à 12h, sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuynat, Président Directeur Général.



Toutes les résolutions proposées ont été adoptées à l’unanimité par les deux Assemblées Générales notamment l’approbation des comptes annuels sociaux et consolidés de l’exercice 2023.



Lors de l’Assemblée Générale Mixte, les actionnaires présents et représentés totalisaient 5 607 961 actions et 7 226 484 droits de vote, soit un quorum de 77,60%.



Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires présents et représentés totalisaient 5 602 100 actions et 7 226 484 droits de vote, soit un quorum de 77,52%.



Les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site internet du Groupe dans la rubrique « Information Réglementée ».